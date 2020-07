Je to již pět let, co nás v osobě Pavla Šmoka opustila nezapomenutelná česká choreografická legenda. I když se v premiérovém večeru objevují jména současných světových choreografických titánů jako Jiří Kylián nebo Ohad Naharin, přesto večer věnujeme právě osobnosti Pavla Šmoka, zásadního tvůrce české nezávislé taneční scény 2. poloviny 20. století. Jeho Stabat Mater na hudbu 1. části stejnojmenného slavného oratoria Antonína Dvořáka, je jedním z vrcholů Mistrovy choreografické tvorby. Další, v pořadí již čtvrtou choreografií Jiřího Kyliána v našem repertoáru bude jeho Sleepless, dílo kterým se posouváme z jeho tvůrčího období „black and white“ blíže k současnosti. Hudbu k němu napsal podle jednoho z pozdních děl W. A Mozarta, adagia pro skleněnou harmoniku, Dirk Haubrich. S poslední choreografií uvedeme do repertoáru další z nejvýznamnějších světových choreografických osobností současnosti, Izraelce Ohada Naharina. Jeho choreografie Black Milk je interpretační výzvou pro pět tanečníků. Stylově odlišný Ohad Naharin v Black Milk označovaný za „syrového, elegantního i plného síly“, je zárukou choreografické rozmanitosti celého večera.