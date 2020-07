25. srpna začíná na Zámku Slavkov - Austerlitz výstava „Dějiny módy na panenkách“, jejíž autorkou je Zdena Mudráková ze Zlína. Návštěvníci mohou obdivovat stovky exponátů - ručně šitých a zdobených šatů a patřičných doplňků oblečených na panenkách Barbie a Steffi. Výstava mapuje historické oděvní styly a její záběr je opravdu impozantní – přes 2000 let – od Egypta, přes Krétu, Řecko a Řím, dále jednotlivé slohy od středověku až po 80. léta 20. století. Nebudou opomíjeny ani pánské miniaturní oděvy a uniformy.

Můžete se těšit na nejznámější oděvy významných historických postav, například Marie Terezie, Jana Ámose Komenského, Karla IV., Lady Diany a mnohých dalších. Samozřejmě nebude chybět ani Napoleon a Josefína. Veškeré modely historických oděvů jsou ušité přesně podle portrétů nebo fotografií v odborné literatuře.

Výstava bude otevřena do 30. Září. V srpnu ji můžete navštívit každý den, v září od úterý do neděle vždy od 9:00 do 17:0