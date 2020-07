DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

Délka představení: 1 hod. 25 min.

Režie: Karel Heřmánek, Překlad: Michal a Matylda Lázňovských, Scéna: Pavel Borák, Kostýmy: Jana Berg

Hrají: Josef Carda, Petr Pospíchal, Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Dana Morávková, Zdeněk Žák, Kateřina Brožová

Stručný obsah hry

Terasa patří mezi nejúspěšnější komedie přelomu tisíciletí. Francouzský autor Jean-Claude Carrière, jeden z nejvyhledávanějších filmových scénáristů současnosti, spolupracovník Louise Bunuela, Petera Brooka či Miloše Formana, tu v sedmi různorodých postavách vytvořil komediální obraz člověka v soukolí moderní civilizace, který touží, miluje, sní… ale musí se také živit, bydlet, obstarávat svou pozemskou existenci a zabývat se jinými nezbytnými banalitami…

Premiéra 25. ledna 2009 v Divadle Bez zábradlí

Terasa, jako všechny velké komedie, je zrcadlem světa, ve kterém snadno najdeme i vlastní tvář mezi tolika jinými, které nás obklopují. Každá ze sedmi postav, které tu s komediální vervou bojují o naplnění života, kráčí po vláknech Osudu, jehož pavučina je dovede na společné místo: do pařížského bytu, jemuž vévodí tajemná terasa. Pro někoho je tento byt s terasou místem vzpomínek, místem lásky, pro jiného dočasným útočištěm, další tu prožívají osudové setkání, ale je to i místo pokusu o vraždu… Nebo je to všechno ještě jinak?

Terasa je komedie plná pařížského espritu, ale i civilizačního tlaku, který stále více proniká do našich životů...