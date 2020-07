Příběh Klárky, který se odehrává na Štědrý večer, nás zavede nejdříve do reálného světa bohaté oslavy vánočních svátků a posléze do říše Klárčiných snů. Verze kanadského choreografa Fernanda Naulta vznikla v roce 1964 a od té doby každou zimu ožívá v podání Les Grands Ballets Canadiens v Montrealu. K jejím přednostem patří svěží rytmus, plynulý sled jednotlivých scén a obrazů, ale zejména velkolepá divadelní a kostýmní výprava, která upoutá děti svou bohatostí a barevností. Však také mají tuto verzi v Montrealu na repertoáru již padesát sezón. Vstupte s námi do světa kouzel a nechte se unášet na saních zasněženou krajinou. Tancujte mezi sněhovými vločkami, dokud nepřijdete do Království cukrovinek, kde vás přivítá samotný pan král. Na naší pohádkové cestě se spolu s Louskáčkem můžete těšit téměř na stovku různých postav a postaviček interpretovaných sólisty a členy Baletu NdB, posluchači Taneční konzervatoře Brno a Baletní školy I. V. Psoty. Baletní pohádka pro celou rodinu o kouzlu Štědrého večera…