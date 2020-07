Potřebujete získat lásku, nebo na ni naopak zapomenout? To vám zařídí elixír doktora Dulcamary! Stačí jedna lahev a vše je hotovo! Nápoj lásky patřil vždy mezi nejvyhledávanější kouzelné prostředky mladých dívek a chlapců a dodnes na něj můžete najít na internetu recepty. A tak není divu, že je i častým předmětem pověstí – od těch nestarších tragických jako např. o Tristanovi a Isoldě, až po ty s dobrým koncem, které se staly námětem na operu. Donizetti byl jedním ze slavné trojice skladatelů, jejichž díla v první polovině 19. století zcela ovládla italská jeviště a postupně se rozšířila po celé Evropě a v zámoří. Jeho Nápoj lásky, který měl premiéru roku 1832 v Miláně, nemá sice zcela originální námět a libretista Romani si nepokrytě vypůjčil zápletku z opery D. Aubera, ale na rozdíl od francouzského protějšku patří díky Donizettiho hudbě od své premiéry do dnešních dnů k nejpopulárnějším operám. Hořkosladký příběh plachého Nemorina, který se zamiluje do bohaté Adiny a snaží se získat její náklonnost prostřednictvím „nápoje lásky“, je vděčnou příležitostí pro pěvecké představitele, jimž skladatel napsal řadu krásných duetů a árií včetně té nejslavnější Nemorinovy Una furtiva lacrima. Naše inscenace vás zavede na slunný italský venkov do filmového studia 40. let, kde Adina je filmová hvězda, všemi obdivovaná a rozmarná, Nemorino nesmělý člen filmového štábu, Dulcamara temperamentní herec a režisér v jednom a celý tým připravuje natáčení lehounké sentimentální komedie. Vztahové nitky se začnou zamotávat, když na místo činu přijede slavný zahraniční herec Belcore, sebevědomý lamač dívčích srdcí a zákulisní příběh se začne prolínat s natáčeným.