Prázdninové čtvrteční večery pokaždé jinak! Chill out pod Petrovem je akce pro širokou veřejnost. Čtyři čtvrteční večery pokaždé na jiné téma: music, on the road, folklor a movie night. Akce se koná v nově zrekonstruovaných Zahradách pod Petrovem - Vstup pod katedrálou sv. Petra a Pavla vedle Diecézního muzea či od restaurace L´eau vive.