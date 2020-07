Manželé Bérandovi doma večeří, když tu náhle zazvoní telefon! Na tom by nemuselo být nic podivného, jenže Bérandovi až dodnes žádnou pevnou linku neměli. S překvapením najdou zapojený aparát, zvednou sluchátko a hlas na druhé straně chce mluvit s jistým panem Schmittem. Jenže kdo je pan Schmitt? Toť otázka! Zdá se, že nic není, jak má být. Na místě, kde visel portrét babičky, je nyní obraz loveckého psa. Klíče od bytu nepasují do zámku a na obvyklém čísle policie se hlásí taxislužba. Co dělat, když i domovník manžele, kteří jsou přesvědčeni, že jsou Bérandovi, identifikuje jako Schmittovy? Kanadský žertík? Náhlá oční vada? Halucinace? Šílenství? Ale kdo je potom blázen? A kdo mluví pravdu a vidí věci tak, jak ve skutečnosti jsou? My nebo ti druzí? A kdo je pak tedy k čertu pan Schmitt? Panika, která se zmocní manželského páru, vyvolá nejen sérii komických situací, ale zároveň také rozvíří spirálu otázek po vlastní identitě a smyslu bytí. Moderní francouzská komedie s feydeauovsko‑ionescovskou omáčkou, ochucená pinterovským a kafkovským kořením z pera současného Moliera, oceňovaného komediografa a herce Sébastiena Thiéryho.

Eva Novotná Narodila se v Kyjově. Po maturitě na Klvaňově gymnáziu byla přijata na studium herectví na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie. K prvnímu hostování na prknech jeviště Mahenova divadla ji pozval její pedagog ze školy a tehdejší...