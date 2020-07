Před východem slunce

Opulentní vila na maloměstě, tlumená světla, luxusní schodiště. Ve vzduchu nejasná očekávání i nevyřčená tajemství. Dům patří zestárlému podnikateli Krausemu, který zde momentálně žije se svou druhou ženou, dvěma dospělými dcerami a zeťem. Všichni se snaží poctivě hrát své rodinné role. Starší, vdaná Martha, se společně s manželem Thomasem připravuje na příchod prvního potomka. Mladší Helena se zdá být nezávislou a chápající sestrou, která si sem přijela oddechnout od víru velkoměsta. Macecha Annemarie se snaží mít rodinu pod kontrolou za každou cenu. Vše se dá do pohybu, když Thomase, cynického komunálního politika, navštíví bývalý spolužák Alfred Loth, novinář levicového plátku. Kdysi bývalí spolubydlící ze studentské koleje a dobří přátelé, dnes protivníci. Alfréd rozvíří názorovou bouři, která postupně odhaluje dlouho trpěný alkoholismus otce i dědičná duševní onemocnění. „Proč a jak jsme se dostali do uzavřených bublin, ve kterých neslyšíme toho druhého? Jak dlouho myslíš, že se budeme ještě od sebe vzdalovat? Tak dlouho, že už se nebudeme slyšet, když budeme mluvit,“ takto mluví jedna z postav hry ke druhé. Každá z osob ze všech sil hledá, čeho by se v životě mohla zachytit, čeká zoufale aspoň na malý záblesk úsvitu...

