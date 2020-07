Kdo by ho neznal? Vždyť Saturnin (1942) Zdeňka Jirotky patří k nejoblíbenějším českým humoristickým románům vůbec a byl dosud přeložen například do angličtiny, němčiny, španělštiny a lotyštiny. Okouzlující příhody pána a jeho bezmála geniálního sluhy, situované do noblesní prvorepublikové atmosféry, na českých scénách zdomácněly už dávno. V Národním divadle Brno je uvidíte v úspěšné dramatizaci Martina Vačkáře a Ondřeje Havelky a v režii hravého slovenského režiséra Jakuba Nvoty. Na jeviště Mahenova divadla tančí v rytmu swingu nejen Saturnin, ztvárněný nositelem Ceny Thalie za rok 2013 Martinem Siničákem, ale také teta Kateřina, Milouš, dědeček, slečna Terebová a ironický pozorovatel doktor Vlach. Pobaví přitom všechny generace. Těšit se můžete na inteligentní humor i fantastickou odvahu vzít všednost útokem – třeba koblihami. Protože jak řekl Zdeněk Jirotka: Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života.

Martin Sláma Narodil se v Brně. Zde vychodil základní a střední školu, vystudoval herectví na Divadelní fakultě JAMU a po absolutoriu se stal v roce 1992 členem činohry Národního divadla Brno (tehdejší Zemské divadlo v Brně).

Martin Siničák Narodil se ve Zlíně (respektive tehdejším Gottwaldově), ještě v dětství ale přesídlil do Brna. Studia herectví na JAMU nedokončil. Hrál v Divadle Polárka a později také v Divadle v 7 a půl, kde nasbíral výrazné herecké...