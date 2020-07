Ukulele Orchestra jako Brno

Od svého vzniku na konci roku 2010 absolvovala kapela více než 300 veřejných vystoupení, od letních festivalů a vystoupení na náměstích přes klubové hraní nebo soukromé a firemní oslavy až po komornější akce v rámci divadelních představení. Natočila již pět CD coververzí - v roce 2012 CD „Živě z Brna/Live from Brno“, v roce 2013 CD „A Little Less Conversation“, v roce 2014 CD „Mad World“, v roce 2016 bonusové EP autorských písní „UOjB hraje Škaredou holku“ a CD "Hity z kazety" a v roce 2017 CD "Here Come Your Men". Je zařazena do České knihy rekordů jako kapela s největším počtem hráčů na ukulele. Repertoár UOjB se postupně rozrůstá a obměňuje, v tuto chvíli ho aktivně tvoří více než 70 coververzí popových, rockových, zejména ale tanečních hitů různých světových interpretů.