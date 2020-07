Polská krev Oskara Nedbala (1874-1930) je považována za nejoblíbenější českou operetu. Libreto k ní napsal vídeňský spisovatel Leo Stein podle Puškinovy povídky Slečna selka. S nápadem přišla Nedbalova žena Marie, když si během jejich společné cesty do Ruska četla německý překlad Puškinových povídek. Nedbalova hudba zůstala výrazně česká. Přestože skladatel působil ve Vídni, nepodlehl tam dominujícímu mezinárodnímu výrazu. Vídeňskou premiéru v roce 1913 dirigoval sám. Od té doby už z divadelního jeviště nezmizela a není divu. Příběh o rozmařilém polském hraběti Baranském, kterému napraví hlavu i bankrotující hospodářství rázná Helena Zarembová v přestrojení za prostou vesnickou dívku, záměna osob, dvě ženy ucházející se o jednoho muže – to vše slibuje večer plný zábavy. Půvabná hudební čísla jako jsou „Blondýnky něžné“, „Jste kavalír, to vím“, „Slyšte jen, jak ten valčík zní“ či vychloubání statkáře Zaremby znají nejen milovníci operety… Inscenace je dílem mladého týmu: režisér T. Pilař je už brněnskému publiku dobře znám ze své úspěšné inscenace Papageno hraje na kouzelnou flétnu i z další spolupráce s NDB (opereta Gala, ceny DIVA), A. Valášek patří k výrazným talentům mladé generace výtvarníků.

