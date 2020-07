Vytrvale prší a v městečku Big Cherry právě začíná další zasedání městské rady. Na programu jsou především přípravy jubilejních městských slavností, které každoročně připomínají hrdinné vítězství seržanta Pyma nad indiány, ale také např. nová parkovací místa, architektonický návrh na obnovu městské kašny či očekávané úspěchy místního fotbalového mužstva Divochů. Nový, odhodlaný zastupitel Peel, který se nedávno do městečka přiženil, se minulé schůze nemohl z osobního důvodů zúčastnit. Na té dnešní zase chybí radní Carp, který byl ze své pozice z nejasných důvodů minule odvolán. Peel se snaží zjistit, co se minulý týden na radě projednávalo, a chce nahlédnout do zápisu. Ten však není k dispozici a nikdo mu nechce poskytnout bližší informace. Déšť neustává, stejně jako Peelovo odhodlání být zodpovědným zastupitelem. Nejnovější divadelní hra amerického dramatika Tracyho Lettse, není pouze skvěle napsanou hořkou komedií o lokální politice, ale odhaluje nám postupně mechanismy tzv. „rozhodování ve jménu obecného blaha“. Je důležitější mít moc, anebo vliv?

Martin Sláma Narodil se v Brně. Zde vychodil základní a střední školu, vystudoval herectví na Divadelní fakultě JAMU a po absolutoriu se stal v roce 1992 členem činohry Národního divadla Brno (tehdejší Zemské divadlo v Brně).