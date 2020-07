Andreas Zavoczki, kterému nikdo neřekne jinak než Liliom, obsluhuje pouťový kolotoč. Těžko říct, co je větší atrakcí – zda kolotoč, či fešák Liliom. Nechodí se sem paničky nakonec svézt jenom proto, že doufají v následné svedení vyhlášeným frajerem? Týž den, kdy Liliom konečně najde svou životní lásku, přijde o práci. Nese to těžce a rozhodne se zúčastnit loupežného přepadení... Činohra Národního divadla uvede v Brně jednu z nejpůvabnějších her počátku 20. století, která jako by předjala a propojila Kazimíra a Karolínu Ödöna von Horvátha a Periferii Františka Langera a ozvláštnila je o fantastický motiv cesty do nebe (a zpět!). Obě zmíněné hry ostatně Štěpán Pácl režíroval a uvedení Lilioma je tak pomyslným završením trilogie o osudu malého člověka daného jeho povahou. Hra klasika maďarské literatury, Ference Molnára (1878–1952), zpopularizovaná muzikálovou verzí Rodgerse a Hammersteina Carousel, se na česká jeviště vrací po dlouhých 40 letech.

