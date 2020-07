Pretty Woman

romantický muzikál

Pohledná, milá a chytrá dívka z velmi chudých poměrů se setká s bohatým, okouzlujícím, ale trošku snobským mužem. Ačkoli je dělí propastné společenské rozdíly, zamilují se do sebe a jeden druhého změní. Tentokrát se nejedná o pohádku o Popelce, ale jde o příběh, který je stejně oblíbený a všeobecně známý. Stačí snad jen dodat, že hlavní postavy této romantické love story se jmenují Vivian a Edward, ona je prostitutka a on businessman, a už se každému vybaví film z roku 1990, ve kterém zazářili Julia Roberts a Richard Gere. Americká filmová komedie režiséra Garryho Marshalla je bezpochyby jedním z nejoblíbenějších snímků devadesátých let, byť vznikla na jejich začátku. S rozpočtem 14 miliónů dolarů a výdělkem 463 miliónů patří i mezi kasovní trháky a Julii Roberts přinesla nejen Zlatý glóbus, ale nastartovala i její hvězdnou kariéru.