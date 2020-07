Maloměšťáci

Petr by chtěl dostudovat práva a mít práci. Taťána by chtěla, aby jí Nil naslouchal a také aby ji miloval. Nil chce, aby přišel nový a spravedlivější svět. Polja chce jít do divadla.

Ikonický text ruského realistického dramatu. Útulný interiér z přelomu 19. a 20. století jako symbol zlatého věku rodiny. Slušní lidé a čajový servis. Život s jasnými hranicemi mezi tím, co je venku a co vevnitř. Práce jako ochrana těchto hranic. Konverzace a kostýmy – nuda interiéru. Kolik je hodin?

Táňa Malíková Narodila se 13. 2. 1991 v Kopřivnici. Absolvovala herectví na ostravské konzervatoři. V roce 2014 dokončila studium herectví na JAMU. V HaDivadle je od roku 2014.

Magdalena Straková Narodila se 12.10.1994 v Příbrami. V roce 2018 absolvovala na JAMU a nastoupila do souboru HaDivadla.