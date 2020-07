Bonnie Tyler v Brně

Koncert legendy světového ženského zpěvu, nositelky tří cen Grammy a tří nominací na Brit Awards, velšské zpěvačky Bonnie Tyler. Její celosvětové hity "It's a heartache" a "Total eclipse of the Heart" patří s více než 6 miliony prodanými kusy dodnes k nejúspěšnějším singlům hudební historie. Tato charismatická a energická zpěvačka s proslulým "chraplákem" navštívila Českou republiku v minulosti již několikrát, aby se vždy vrátila a potěšila své fanoušky.

Tento koncert bude unikátní mimo jiné tím, že jako host večera vystoupí hvězda české populární hudby Petra Janů s kapelou Amsterdam. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost slyšet na živo jedno z největších jmen 80. let spolu s naprostou klasikou české hudební scény. Koncert pořádá agentura ZP promo.