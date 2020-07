Týdenní intenzivní kurz angličtiny pro mírně pokročilé v Brně

Zvládněte za týden, co běžně trvá měsíce, a posuňte se v jazyce o úroveň dál. Vsaďte na unikátní Nepustilovu metodu a udělejte v jazyce skutečný pokrok. Pro zájemce, kteří nejsou z Brna, zajistíme po domluvě ubytování. Více o škole i metodě naleznete na našich stránkách www.njs.cz

Obsah kurzu: Výuka je zaměřena na zafixování náročnějších struktur z předešlého kurzu pro chronické začátečníky. Procvičíte si zde více než 50 nepravidelných sloves. Dále si dokonale uspořádáte všechny frekventované časy činného rodu prostého i průběhového (např.I have done it x I have been doing it since then), včetně nově probírané minulé podmínky prosté (I would have done it) a předpřítomného času průběhového. Přidáte další způsobová slovesa (may, mustn't, shall, should) i s jejich opisy (be allowed to, be supposed to), všechny časové předložky (např.: since, until, by, within), úvod do frázových sloves, vazby s -ing tvarem (I don't mind doing it, I'm used to being here). Podrobně proberete trpný rod prostý i průběhový (It's often used x It's being used) a seznámíte se s nejjednoduššími typy vedlejších vět (např.: When she comes, I will tell her.). Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně A2 (Easy Readers: Pre-Intermediate).