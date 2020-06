Ohnivá země

Politikaření na český způsob.

autor: Václav Štech

Inspektor pojišťovací společnosti Pazdera se rodinnému kruhu svěří s geniálním nápadem – kolonizováním Bosny. Ta by se stala pro celou Evropu místem, odkud by se „hrnulo zlato“. Jelikož svůj návrh poslal vládě do Vídně a stále nedostal odpověď, hodlá celou věc popohnat tím, že bude kandidovat jako poslanec za Ohnivou zemi. Tak se přezdívá problematickému, takřka „žhnoucímu“ volebnímu okrsku v sousedství, jenž je vyhlášený tím, že v něm žádný poslanec dlouho nevydrží. Hlavou okrsku je však Pazderův vzdálený příbuzný Nešpor, přes kterého by mohl získat mandát, a díky tomu vbrzku pohovořit o kolonizaci přímo s ministrem. Teď je důležité přesvědčit Nešpora o tom, že je horlivý vlastenec. Jenomže i tak mohou přijít nečekané komplikace např. v podobě neohlášeného pobytu člověka, který je mnohými považován za špeha z Vídně, anebo rozmáhající se činností klubu velocipedistů, jež rozčiluje některé vlastence.

Veselohra Václava Štecha (1859–1947) z roku 1895, který byl mj. jedním z prvních ředitelů Národního divadla Brno, se přesně trefuje i do současné podoby české politiky a společnosti, tím spíš, že ji výrazně upraví dramatik Tomáš Vůjtek, několikanásobný držitel Ceny divadelní kritiky za Hru roku.

Premiéra: 30. května 2021 v divadle Reduta