Separ OG Tour

Separ vydal na jaře své 4. sólo album s názvem “OG”, které sklidilo obrovský úspěch a patří mezi jedno z nejúspěšnějších alb roku 2020. V rámci SK/CZ OG tour zavítá Separ 14.11. do Brna a to do klubu Radost. Partnery české OG TOUR jsou: Evropa 2, alkohol.cz, Refresher, Evency

Separ Separ, vlastním jménem Michael Kmeť, je slovenský rapper a člen bratislavské hip hopové skupiny DMS a bývalý člen nezávislého labelu Gramo Rokkaz. Se skupinou DMS vydal jedno EP