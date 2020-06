Když se zhasne

Na fotbalovém stadionu za Lužánkami vzniká letní divadelní scéna. Přijďte se nejen pobavit činoherní letní scénou zastoupenou pražskými divadelními soubory, ale také se pokochat dnes již "historickým" prostředím stadionu za Lužánkami.

Celá scéna se odehrává na udržovaném, krásně zeleném trávníku mezi ochozy bývalého slavného zbrojováckého stadionu.

Přijďte si tedy užít divadelní scénu pod širým nebem s welcome drinkem v ceně vstupného v podobě vína.

VELICE ÚSPĚŠNÁ DIVADELNÍ KOMEDIE!

Autoři: Michaela DOLEŽELOVÁ a Roman VENCL

Producent: Petr MÁCHA

HRAJÍ: Ivo ŠMOLDAS, Michaela KUKLOVÁ, Lukáš LANGMAJER, Miluše BITTNEROVÁ (alt. Světlana NÁLEPKOVÁ / Jitka ASTEROVÁ)

Režie: Roman MELUZÍN

Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. On je prominentní gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace. Jejich manželství však nelze pokládat za ideální. Může za to předmanželská smlouva, drsnější než pravidla amerického fotbalu: ten z manželů, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek, který tak automaticky připadne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud výstřední manželé Imelda a Artur. Na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty, jenže to by ona předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže tomu druhému nevěru, může požádat o rozvod a získá všechen majetek. Vánoční večírek se tak promění v rozvodové bitevní pole.