Sonberské (ne)vinné kulturní léto 2020: Thom Artway Solo

Letní kulturní večery na Sonberku — to je setkávání s úžasnými umělci, výjimečným vínem v unikátním prostředí uprostřed sonberské vinice, na terase jedinečného vinařského domu s ikonickým výhledem na Pálavu a západ slunce… Zpěvák, textař a kytarista Thom Artway patří aktuálně k nejuznávanějším mladým muzikantům české hudební scény. Ve své tvorbě dokonale propojuje moderní zvuk s klasickým písničkářstvím. Jeho skladby jsou podmanivé díky charakteristickému hlasu a jasně rozpoznatelným melodiím.​ Řadí se do generace písničkářů, kteří vyrůstali s kytarou v ruce na ulicích světových měst. První singl I Have No Inspiration zaznamenal obrovský úspěch. Stal se hitem a na více než rok a půl ovládl přední příčky českých hitparád.