Dvě obří nádrže bývalých vodojemů teď mají nový účel – Muzeum města Brna do nich instalovalo přes třicet kamenných artefaktů. Lidé si v lapidáriu v čerstvě opravených vodojemech prohlédnou např. fragmenty zaniklé Královské kaple či Židovské brány, středověké náhrobky nebo kamenné ozdoby ze starobylých měšťanských domů. Nová stálá expozice na hradě Špilberku nazvaná Chrám kamene se otevírá 4. června 2020.

Věřili byste, že uvnitř východního barokního opevnění Špilberku se ukrývá „chrám“ plný kamenných svědků brněnské historie? Pojďte se přesvědčit! Zveme vás do lapidária umístěného do bývalých vodojemů, které nyní po téměř 100 letech získávají nové využití. Dvě obří nádrže špilberských vodojemů z let 1870 a 1900 sloužily jako zásobárna vody pro město Brno přibližně do 20. let 20. století. Po desítkách let chátrání se vodojemy v letech 2017 až 2019 konečně dočkaly rekonstrukce.

V mimořádně působivém prostoru obou nádrží vám teď představíme cennou sbírku kamenických a kamenosochařských artefaktů – tedy starobylých soch, pomníků, náhrobků ze zrušených brněnských hřbitovů a kamenných ozdob ze zaniklých brněnských staveb. Některé z těchto artefaktů byly vystavené od roku 1908 do 80. let v Křížové chodbě Nové radnice, kde lapidárium Muzea města Brna původně sídlilo a kde několik předmětů zůstalo dodnes. Muzeum zatím mělo jen velmi malý prostor, kde kamenné artefakty vystavit, většina z nich proto byla uložena v depozitáři mimo zraky veřejnosti. V opravených vodojemech má teď muzeum důstojný prostor, kde vám nádherné kamenné předměty představí.

Uvidíte např. zachráněné svorníky klenby gotické Královské kaple z počátku 14. století, jež ustoupila rozšíření Dominikánského náměstí. Hned při vstupu do vnitřku vodojemů vaši pozornost upoutají boží muka od Valeria Planera z roku 1494. Nejstarším přesně datovaným artefaktem je pak náhrobek rektora Alberta z Krosna z roku 1399 z kostela sv. Mikuláše, který stál na náměstí Svobody. Více než tři desítky kamenných exponátů si prohlédnete uvnitř vodojemů, které jsou samy o sobě unikátní technickou památkou. Mohutné nádrže s výškou kolem šesti metrů byly původně oddělené a spustit se do nich dalo pouze šachtami shora. Nyní jsou propojené a přístupné skrze nově proražený vstup. Pojďte zažít neopakovatelnou atmosféru nové expozice Chrám kamene ve vodojemech na hradě Špilberku!