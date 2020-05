Letní scéna Městského divadla Brno 2020 - Romeo a Julie

Open-air scéna na Biskupském dvoře se znovu zaplní divadelní zábavou.

milostná tragédie

věnováno památce Jiřího Joska

„Dva rody, oba stejně vznešené,/ jež proti sobě léta vedou boj,/ zas vyvolaly v krásné Veroně/ ze staré zášti nový nepokoj…“ To jsou první verše zřejmě nejslavnějšího milostného příběhu všech dob, „jediné tragédie, kterou pomáhala tvořit sama láska“ (G. E. Lessing). Ostatně už nejstarší exemplář Shakespearova Prvního folia, uložený v oxfordské univerzitní knihovně, je zdaleka nejohmatanější na stránkách, kde byla vytištěna Tragédie o Romeovi a Julii (jak zní celý název hry).

Co si počít, když se zamilujete do někoho, koho byste dle příkazu rodičů měli nenávidět? Shakespeare vypráví v Romeovi a Julii nesmrtelný příběh dvou mladých lidí, které od sebe odděluje nesvár jejich rodin a kteří riskují vše, aby mohli být spolu. Ale co si počít, když láska na první pohled přejde v intenzivní vášeň a pak v zoufalou touhu ten celý, po generace se táhnoucí konflikt ukončit?

Romeo a Julie se vrací do MdB po dvaceti letech, tentokrát do prostředí Biskupského dvora, jehož letní atmosféra bude působivému příběhu o lásce stíhané nenávistí jistě velmi svědčit. Jejím režisérem bude Stanislav Slovák, který má s inscenováním na Biskupském dvoře bohaté a úspěšné zkušenosti.