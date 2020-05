Moravské zemské muzeum otvírá 12. května 2020

Milí návštěvníci, již 12. května pro vás otevíráme první výstavy v Dietrichsteinském paláci a všechny prodlužujeme: ● Řády a vyznamenání Španělska - sbírka Josefa L. Hrdého: pouze do 7. června 2020 ● Jako růže. Móda zrcadlem doby: do 20. září 2020 ● Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce: do 3. ledna 2021 Dále se od 12. května otevírá expozice Středoevropská křižovatka v Dietrichsteinském paláci, všechny expozice v Pavilonu Anthropos a Památník Leoše Janáčka.

Od 30. 5. 2020 budou otevřeny mimobrněnské objekty – Starý zámek v Jevišovicích, Památník Bible Kralické, zoologický depozitář na zámku v Budišově a Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti. Další expozice v Dietrichsteinském paláci a Biskupském dvoře se budou otevírat postupně v závislosti na úklidu a na postupu dokončovacích prací rekonstrukce přednáškového sálu. Pro aktuální informace sledujte www.mzm.cz a facebook MZM. Těšíme se na Vás!