Nevěsty z jiných světů

Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk a představuje návštěvníkům příběhy několika žen, které, přestože jsou již tisíce let po smrti, k nám i dnes promlouvají. Společným prvkem výstavy je, že všechny vybrané ženy ve svém životě zažily něco, co jim výrazně změnilo osud. Opustily místo, kde se narodily a dostaly se do prostředí nového, často dosti vzdáleného nejen geograficky, ale i kulturně. Prezentovány jsou osudy žen, o kterých máme tolik informací, že ve vyprávění o kulturách, hrobech a artefaktech návštěvníci uslyší úryvky příběhů osobních a lidských, a snáze tak pochopí dávnou minulost.

Šest žen, šest příběhů, pět ručně vyrobených rekonstrukcí jejich oděvů s replikami původních nálezů z jejich hrobů. To vše doplněno podmanivými fotografiemi, přehlednými a atraktivními mapkami a spoustou dalších propracovaných detailů, díky kterým je tato výstava skutečným zážitkem a lahůdkou nejen pro milovníky archeologie a dějin odívání.