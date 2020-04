Křest nového CD Křídla vydaného firmou Indies MG

Irena Budweiserová byla 30 let členkou skupiny Spirituál Kvintet. Účinkovala v muzikálech (Babylon, Sny svatojánských nocí, Svět plný andělů a Romeo a Julie na ledu), v Národním divadle zpívala v Oratoriu Bastard. Podílela se na celé řadě nahrávek se Spirituál kvintetem, Janem Spáleným, Rangers nebo s Big bandem Josefa Vejvody, Vydala zatím 9 sólových CD / desáté je na cestě / , některé z nich byly nominovány na ceny Jazzový Kája, Anděl. Jakub Racek je kytarista a zpěvák. Prošel skupinami mnoha žánrů, jazz, bluegrass, rockabilly atd. Bluegrassovou asociací ČR 5x vyhlášen kytaristou roku. V roce 1998 získal na mezinárodní soutěži bluegrassových skupin ve Vídni pořádané americkou SPBGMA ocenění „Best guitar player“. Byl členem pražského Monogramu a rakouského Nuggetu. S I. Budweiserovou hraje na elektrickou kytaru, s použitím zajímavých efektů dokáže vyplnit prostor tak, že písně působí plně a evokují celou kapelu.

Na co se můžete na dnešním koncertu těšit?

Na velmi osobitý a zároveň energický projev Ireny Budweiserové při interpretaci spirituálů, gospelů, bluesových skladeb, folkových balad a jejích vlastních písniček, podpořený virtuosní hrou kytaristy Jakuba Racka, se kterým Irena zapívá i několik duetů. Co uslyšíte? Jmenovitě například spirituály Everytime, Lord Help me, Nobody Knows, Stranger či Jericho, baladu I Rather go Blind, Ebenovu miniaturu Zapomeneš a Ireniny autorské kousky spolu s dalšími písničkami, některé najdete také na novém CD Křídla.