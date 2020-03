Alfred Kantor / Terezín-Osvětim-Schwarzheide

Unikátní výstava, zapůjčená z Památníku Terezín zachycuje skrze kresby Alfréda Kantora jeho pobyt v Terezíně, Osvětimi a německém Schwarzheide.

Pražský rodák Alfred Kantor byl deportován do Terezína v osmnácti letech a prožil zde dva roky. "Jen stěží jsem dokázal pochopit ty strašlivé kontrasty," napsal Kantor později o pobytu v Terezíně. "Jeden večer nádherný kabaret ve sklepě; druhý – transport odjíždějící z nádraží. Začal jsem cítit potřebu zaznamenávat tyto bizarní scény a brzy jsem už soustavně kreslil všechno, co jsem viděl. Nechtěl jsem ani tak malovat své vlastní zážitky, spíš zachytit to neuvěřitelné místo, abych jeho části mohl ukázat světu, až budu jednou na svobodě."