Herrmann & Coufal / Urob si sám: Jurkovič

Zájem Dušana Jurkoviče o lidové stavitelství nebyl veden romantickým okouzlením, ale snahou o zužitkování konstrukčních principů a stavitelských postupů, které byly prověřeny letitou praxí. S tím souviselo také hledání smyslu používaného ornamentu plynoucího z použité konstrukce, materiálu nebo zvolené funkce.

Snaha o porozumění podstaty tvaru věcí a funkce jejich dekoru, která provází celé Jurkovičovo dílo, je základem uvažování také mladé designérské dvojice Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala. Ti se v rámci letošní sezonní výstavy rozhodli navrhnout, vyrobit a nainstalovat několik objektů denní potřeby, které budou vstupovat do dialogu s Jurkovičem i jeho vilou. To vše chtějí zároveň nabídnout v "otevřeném designérském kódu" DIY - Do It Yourself neboli "udělej si sám", tak aby si návštěvníci mohli odnést návod na výrobu "vlastního Jurkoviče" podle návrhu dua Herrmann & Coufal, nebo aby porozuměli tomu, z čeho vyplývá podstata tvaru věcí.