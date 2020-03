Jede k nám vídeňský komisař! Pozdvižení připomínající začátek Gogolovy komedie Revizor. Postavy naší frašky ovšem vyleká příjezd muže, který má ve městě prošetřit nedávné nepokoje v souvislosti s revolučním rokem 1848. Češi jsou odhodláni Vídni nepodlehnout a ubránit svůj vítězný prapor (který ovšem skrývají ve sklepě). „Dobří lidé kráčejí vyrovnaným krokem k cíli. Ostatní, aniž o tom vědí, tančí kolem nich dobové tance.“ Citátem z Franze Kafky uvodil Karel Steigerwald (*1945) svou hořkou hru, kterou na počátku 80. let na hraně zákazu napsal pro ústecké Činoherní studio a režiséra Ivana Rajmonta. Při zpětném pohledu není jen alegorií na dobu normalizace (jejíž ovzduší jako by se žel vracelo), ale nadčasovým svědectvím o Češích jako takových. Vlastně ironický pandán k Jiráskově Lucerně. Lípy se nevzdáme! Ale co o ní víme? Co pro nás představuje? O české národní povaze bude se hrát ve vídeňské architektuře. A v režii Rajmontova žáka Ivana Krejčího.

Inscenace vhodná od 15 let. Upozorňujeme diváky, že se v rámci inscenace kouří.

Osoby a obsazení

Devátý: Jan Grygar

Devátá: Jana Štvrtecká

Bartoš: Ivan Dejmal

Houska / Hvězdenský: Pavel Čeněk Vaculík

Kučera: Jakub Svojanovský

Cilka: Zuzana Černá

Himl: Vladimír Krátký

Hrabě: Martin Siničák

Řehtáček: Pavel Doucek

Mařena: Hana Tomáš Briešťanská