Velikonoce v archeoparku

Již tradiční tvořivá dílna, která zpestří návštěvu muzea v době velikonočních oslav dětem, ale i dospělým. Přijďte si vyrobit originální památku na návštěvu archeoparku (např. vlčí origami, originální buttony s vlastním motivem, netradiční "vlčí" vajíčko a další) a přivítat tak s námi jaro pod Pálavou. Dílnička bude přístupná v prostoru učebny od 10:00 do 15:00 a je zahrnuta do běžného vstupného.



Poslední vstup do expozice bude možný 30 minut před koncem otevírací doby.



Změna programu vyhrazena.