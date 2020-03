Suzanne Vega v Brně

Americká zpěvačka Suzanne Vega se vrací do České republiky, tentokrát se představí v areálu brněnského hradu Špilberk. Suzanne Vega patří mezi přední osobnosti folkové scény již od začátku roku 1980, kdy vystupovala v newyorských klubech v Greenwich Village jen s akustickou kytarou a zpívala tam vlastní folkové písničky.

Od vydání svého debutového, kritikou velmi dobře přijatého alba a především druhého alba s dvěma velkými hity vyprodává sály po celém světě. Její ranou kariéru ovlivnili umělci jako Bob Dylan, Leonard Cohen nebo Joni Mitchell.

K dnešnímu dni Suzanne Vega vydala 9 studiových alb a více než dvacítku singlů. Její poslední deska Lover, Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers vyšla v roce 2016, v květnu do její diskografie přibyde výjimečné živé album s názvem An Evening Of New York Songs And Stories.