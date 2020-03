Jak na ultra light vybavení

Pro ty co zajímá kde a jak ubrat váhu na treku (nejde o víkendy, jde o týdny). Jak na přípravu, plánování, co zabalit, vařit a v čem chodit? Jak si poradit s nezbytnou elektronikou, hygienou a jak se držet v bezpečí? Půjde o živou výměnu zkušeností mezi těmi, co už něco šli a nováčky. A ne, nebudeme vám vymlouvat ani pohory a ani běžecké boty.