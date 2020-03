Domov na konci světa

Společnost, uctívající mládí, produktivitu a výkon, stárne. Civilizační problém, nebo výzva? Medicínský pokrok výrazně prodlužuje lidský život, atributy mládí jsou stále na špičce vyznávaných hodnot, naše doba se zahleděla sama do sebe – je tak snadné podlehnout iluzi vlastní neohroženosti a nesmrtelnosti. Je lákavé témata spojená se stářím vytěsnit. Nebo je možné hledat v nich ztracený horizont vlastní konečnosti a svědectví o hluboké lidské zkušenosti.

Autorská inscenace jako ponor do témat stárnutí, stáří a vyhoštěné smrti i osobní mezigenerační výpověď. Dobrodružná výprava na konec světa a za horizont času. Memento mori? No more!