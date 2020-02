Svět kostiček aneb fenomén české stavebnice Seva

Návštěvníci Zámku Slavkov – Austerlitz se mohou od pátku 27. března 2020 do 16. srpna 2020 těšit na světově unikátní herní výstavu Svět kostiček® z české stavebnice SEVA®. Zámek nabídne výstavu vlastní tvorby autora a patrona projektu putovních výstav Svět kostiček® Petra Šimra a výběr továrních sad této stavebnice. V dětské herně se představí kostičky z dalších stavebnic českých značek BLOK, Mosaic Color, Disco, Combi Car a Seva. Vernisáž k výstavě proběhne ve čtvrtek 26. března 2020 od 16 hodin.

Z české stavebnice SEVA® představí autor výstavy, rekordman a patriot projektu Svět kostiček® Petr Šimr jedinečnou vlastní tvorbu, do které se řadí zvířata v životní velikosti, společenské hry, modely vozidel a další zajímavé stavby. Velkým lákadlem bude z kostiček SEVA např. detailně propracovaný model ulice periferie města, se silnicí, zahradami, budovami a vozidly. Unikátní je také dvoupohledová budova hasičárny s detailně propracovanými interiéry i exteriéry, sestavená dle skutečné požární stanice z roku 1923. Tento model je součástí rozsáhlého projektu, který je tvořen v ateliéru a sestavován do kompletnosti postupně na dalších putovních výstavách. Novinkou z dílny autora je skulptura kostlivce v životní velikosti dospělého muže s pohyblivými končetinami tak, jak je tomu ve skutečnosti, dále model upíra sedícího na královské židli. Také se v expozici představí dvoupohledový model kostela s hřbitovem, který je se svými rozměry adeptem na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Na výšku měří úctyhodných 201 cm, je seskládán z více než 27.700 dílů stavebnice Seva. Díly modelu nejsou nijak lepeny ani modifikovány. Stavba zabrala 171 hodin času.

Zajímavá je také edice Seva Food a Seva Kitchen, které volně navazují na předloňskou ediční tovární sadu Seva Rodina - Vaříme. Jedná se o detailně propracované modely pokrmů - například krůtí stehno s rýží a restovanou zeleninou, míchaná vajíčka s pečivem, festivalový kukuřičný klas a dalších jídel. Edice Seva Kitchen nabídne kuchyňské náčiní (klepáček na maso, šťouchadlo na brambory, obracečka na palačinky, naběračka, aj. a samozřejmě kuchyňské nádobí - talíře, hrnky, číše, ale i pánev nebo hrnce.

Výstava nabídne také velkou dětskou hernu o čtyřech herních zónách s kostičkami Seva®, BLOK®, Mosaic Maxi, Combi Car a Disco. Na pokladně zámku si budou moci návštěvníci zakoupit nové stavebnice a SEVA® dílky.

Otevírací doba

Vstupné zakoupíte na pokladně zámku: 90 Kč dospělí, 70 Kč senioři, děti, ZTP, studenti, rodinné vstupné 250 Kč (2 dospělí + 2-3 děti).

Těšíme se na Vaši návštěvu.