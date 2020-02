Čarovný Nový Zéland - cestovatelská přednáška

Chystáte se na Nový Zéland na working holiday či na dovolenou? Pak jistě uvítáte nějaké ty rady do začátku a také tipy na nádherná místa, která stojí za to navštívit! Stanislav Kachyňa je fotograf a dobrodruh, který se z Nového Zélandu vrátil teprve před měsícem. Do země Pána Prstenů vyrazil společně s manželkou a díky programu Working Holiday zde společně strávili nezapomenutelných 15 měsíců.

"Během této úžasné doby jsme zažili bláznivé období, kdy jsme pořídili dodávku, přestavěli ji na útulný domov na kolech (abychom posléze zjistili, že bude lepší koupit jinou), vystřídali různá zaměstnání (včetně splnění dětského snu stát se popelářem), přežili teroristický útok, utopili pár dronů, zažili několik zemětřesení, ale také jsme zjistili, jak chutná pocit svobody, zažili den, který má 47 hodin, zasurfovali si v oceánu i na písečných dunách, usínali pod tmavou oblohou s miliardami hvězd, najezdili desítky tisíc kilometrů a nachodili stovky dalších, ale hlavně získali spoustu životních zkušeností, zážitků a nových přátel z celého světa!" Přednášející: Stanislav Kachyňa Vstupné: dobrovolné - výtěžek půjde na charitu nebo nějaký útulek