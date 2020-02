ABBA Mania /UK/ v Brně

ABBA Mania z londýnského West Endu míří do ČR!

Projekt ABBA Mania vznikl v roce 1999 jako pocta masivně populární švédské skupině, od jejíhož posledního vystoupení uplynulo přes 30 let. Dnes vysoce ceněná show ABBA Mania odehrála svá první představení v roce 2000. V roce 2003 soubor obdržel prestižní cenu Radia Regenbogen za nejlepší muzikál roku 2002 a během jednoho desetiletí zavítal snad do všech koutů světa. Před českým publikem měla ABBA Mania premiéru v roce 2017, kdy vyprodali brněnské Sono Centrum. Nyní se show vrací do Brna a Prahy, poprvé vystoupí také v Ostravě.

V rámci bezmála dvouhodinové produkce uslyšíte všechny slavné písně skupiny ABBA – Waterloo, Money Money Money, Take a Chance, Mamma Mia, Fernando, Chiquitita, Winner takes it all, SOS, Super Trouper či Dancing Queen. Atmosféru představení umocní speciální projekce, dekorace a dobové kostýmy.

Obsazení:

Zpěv: Tamsin Stewart (Agnetha), Cleo Caetano de Souza (Anni-Frid), Duncan Walsh-Atkins (Benny), Justin Brett (Bjorn)

Doprovodná skupina: Dan Hall (baskytara), Anders Rye (kytara), Paul Gregory (bubny)

ABBA Mania /UK/