Otakar Kubín / Boskovice – Paříž – Simiane 1883-1969

Výstava slavného boskovického rodáka Otakara Kubína, který převážnou část svého života strávil ve Francii, se pokouší reflektovat jeho život a dílo ve všech jeho mnohdy protikladných polohách. V meziválečném období je Kubín považován za významného člena tzv. Pařížské školy. Po I. sv. válce uspořádal několik úspěšných výstav v Paříži. V polovině 20. let přesídlil do opuštěného horského města Simiane, v tomto období vrcholí Kubínova krajinářská tvorba. Po II. sv. válce se Kubín ocitá v umělecké izolaci a snaží se najít uplatnění v prostředí socialistického Československa, kam se vrací v roce 1952. Rozčarován ze zdejších poměrů utíká roku 1964 zpět do Francie, kde v Marseille po pěti letech umírá. Vystavená díla budou zapůjčena z předních českých a moravských muzeí a galerií.