D.Y.K Tour 2020 - Brno

Zpěvák Vojtěch Dyk představil v závěru loňského roku projekt D.Y.K. Album, na němž autorsky spolupracoval s držitelem Grammy Ondřejem Pivcem a americkou zpěvačkou Kennedy, se nahrávalo v New Yorku. V závěru května a v červnu se společně s kapelou představí domácímu publiku na sérii živých koncertů po celé České republice.

D.Y.K. Tour odstartuje 28. května koncertem Mladé Boleslavi, další koncerty se uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm, Pardubicích, Praze, Olomouci a turné vyvrcholí dvěma koncerty v brněnském Sono Centru. První vystoupení však koncertní kapelu čeká již 31.března, kdy se - poprvé v Česku – objeví na slavnostním večeru při předávání hudebních cen Anděl.

Nahrávání ve Spojených státech přestavovalo pro Vojtěcha Dyka novou zkušenost. „Já byl od začátku upřímně dost nervózní, přeci jen nejsem v téhle zemi denně a nevím, jak to ve studiích chodí, ale nakonec jsem díky Ondrovi, Sephanie - mé lektorce zpěvu a výslovnosti - a do velký míry i Jakeovi Lummusovi, který se staral o sound engineering, ztratil všechny pochybnosti...prostě jsem si to začal všechno užívat...tak doufám, že to na té desce je aspoň trochu poznat... (-:“ říká zpěvák. Atmosféru natáčení přibližuje i promovideo k písničce If I Lose.