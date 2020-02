Michal Hrůza Světlo do tmy Tour 2020 - Brno

Po loňských klubových koncertech se Michal Hrůza s kapelou vrací zpátky do velkých sálů, a to rovnou s novým albem Světlo do tmy, které vychází na začátku března. Zbrusu nové písničky zazní společně se starými osvědčenými hity. „Máte - li pocit, že si od té tmy kolem nás chcete na chvili odpočinout, přijďte se s námi rozsvítit na koncertní turné, které jsme na jaro připravili.

Těším se hlavně na to, jak málo stačí ke společně prožitému odpoutání se od některých zbytečností, které nám komplikují život” vzkazuje za kapelu Michal.