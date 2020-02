Guilty echoes křest alba+fvtvre+small town life (sk)

Hodně se změnilo ode dne, kdy se brněnská kapela Guilty Echoes přihlásila do soutěže 1band2play. Tehdy ještě kvartet s debutovým EP na kontě stál na pomyslném začátku své kariéry, když začala sestava skřípat a přišla kreativní pauza. Rok a půl po vítězném setu na Full Moon Stage 2018 v rámci festivalu Colours of Ostrava se Guilty Echoes vrací, tentokrát jako trio, aby zužitkovali druhou půli výhry, kterým se stává debutová deska Learning to Swim. Album vychází 12. prosince prostřednictvím platformy Full Moon Forum a pokřtěno bude v Praze i v Brně za přítomnosti speciálních hostů. Vstup na brněnský křest bude pro ty, kteří přijdou s aktuálním číslem Full Moonu, zdarma a časopis bude na místě k zakoupení.