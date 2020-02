Akční vstupy pro batolata a předškoláky

Park Bongo nabízí zvýhodněné vstupy maminkám batolat a předškoláků, a to ve středu dopoledne. Tato středeční akce je automaticky zrušena v den státních svátků a prázdnin. Děti do dvou let mají vstup zdarma.

V parku je velký koutek pro batolata, který je plný zajímavých atrakcí. Bazének s balonky, malé klouzačky, prolézačky, obrovské lego kostky vaše děti zcela jistě zabaví. Můžete si mezitím v klidu vypít kávu a odpočinout si.

Samozřejmostí je vybavení pro nejmenší děti – přebalovací pulty, nočníky, malé toalety a umyvadla. V kuchyni možnost ohřevu kojenecké stravy.