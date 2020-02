Vesmírný karneval 2020 - Brno

Zimní měsíce jsou obdobím plesů a karnevalů, proto není divu, že se v sobotu 15. února 2020 odpoledne již tradičně koná karneval přímo vesmírný. Všechny malé i velké masky, které navíc touží po netradičních zážitcích, jsou srdečně vítány na Hvězdárně a planetáriu Brno. Vpravdě bláznivě tak odstartujeme i brněnské jarní prázdniny!

Na co se můžete těšit?

--

V sobotu 15. února 2020 od 15.00 do 18.00 bude na Hvězdárně a planetáriu Brno připravena veselá hudba, spousta soutěží – například kolik světelných let trvá cesta na Sírius z Velkého psa, vysávání černé díry ze souhvězdí Labutě, tombola s bláznivými cenami a soutěž o „nej“ masku, o nej sci-fi masku, o nejkreativnější masku a top masku rodiče. Možná nás navštíví i pár zajímavých sci-fi hostů.

Máme ale jednu podmínku! Vesmírné čečetky by měly dorazit v karnevalovém kostýmu. A pokud je bude doprovázet dospělák, měl by se vyzdobit i on! Jaký převlek doporučujeme? Fantazii se meze nekladou! Letošní téma je SCI -FI filmy nebo seriály, prostě vše od Star Wars, přes Star Trek až po komiksové hrdiny.

Můžete, tedy být mimozemšťani, kosmonauti, roboti, vědci, planety, umělé družice… vlastně cokoli, co vás napadne. Čím vesmírnější ale budete, tím větší úsměv vykouzlíte na našich tvářích. Ale netrváme na tom, hlavně, abyste si s sebou přinesli hrnec vtipné kaše, pytel dobré nálady, hrst odvahy a krapet toho štěstí. Vesmír je báječné místo pro život a vy budete u toho!

Kromě karnevalu můžete navštívit i některé z představení digitária. V karnevalové nabídce tentokrát máme

--

Tajemství gravitace 3D (sál digitária) – v 14:00 h

Zrození planety Země 2D (sál digitária) – v 16:00 h

Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D (sál digitária) – v 18:00 h

Pozorování večerní oblohy – v 19:00 h

Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D (sál digitária) – v 20:00 h