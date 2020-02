MAMUT RUN JE PRO VŠECHNY Dětský běh, běh s kočárkem, hobby běh, komentovaný běh s trenérem, dlouhé tratě pro zkušené běžce, rodinná zóna, známé osobnosti, fitness coaching Někdo začíná svůj první kilometr, pro někoho je půlmaraton málo, někdo běhá po rovině, někdo miluje běh do kopců, někdo má rád asfalt, někdo lesní pěšinu. Postavme se všichni na jednu startovní čáru. Každý může zdolat svého vlastního MAMUTA. Postav tým, běžte spolu, podpořte se a zvládněte to. Řěkněte co už máte všechno za sebou, nebo co vás v běhu ještě čeká. Den, kdy budeme vyprávět své běžecké příběhy. O tom všem je náš festival trail běhu MAMUT RUN.