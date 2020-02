Sebeobrana ženy, Bartitsu speciál seminář

Blíží se jaro a úchylové vylezají... i kdyby ne bránit se je dobré:

Bartitsu je tradiční pouliční sebeobrana, v tomto celodenním semináři se zaměříme na prevenci, de-eskalaci konfliktu, manipulaci s mírným útokem, "špinavé" triky proti silnějšímu, post-konfliktní jednání. Vhodné pro každého, vybráno pro slabší (i děti). Cvičíme bezpečnou a zábavnou formou bez stresu, se speciálními pomůckami.



Vše potřebné půjčíme! Pro širokou veřejnost! Od 15 let. S doprovodem po dohodě mladší. Prosím sdílejte, i pokud se sami neúčastníte a bavilo by přátele.



Kdy: sobota 7/3//2020 Kde: Dům rytířských ctností, Hermannova 3, Brno.

Poplatek: stálý člen spolku 550, host 850, skupiny od dvou 650 osoba.

Prosím zájemce, aby k přihlášce emailem (info@drcbrno.cz) poslali závazně 500 Kč na účet 2101303544/ 2010 u FIO, do poznámky poplatek za "jméno". Informace zde nebo 603418065. Garance místa a bonusy jen registrovaní!



Přespání ve spacáku možné pátek i sobota 50/noc. Sprchy, kuchyňka, klubovna. Knihovna. Bonusy! bazar mečů a vybavení.



Lektoři: Mgr. Robert Waschka spoluautor bojového systému a choreograf mocap KCD trenér sebeobrany a bojových umění 2. třídy, asistenti.