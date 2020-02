Cestovatelské kino: Thajsko

Země slonů, orchidejí a svobody! Seznamte se s tropickým královstvím, ve kterém není nouze o zážitky. Ať už jde o božské pláže a kouzelné zátoky, pestrobarevné národní parky, čilé plovoucí trhy anebo nespočetné množství chrámů, v Thajsku je pořád co objevovat! Cestovatel a fotograf Robert Taraba nás vezme na autentický výlet, během kterého si užijeme okouzlující i extrémní zážitky, dost se nasmějeme a dozvíme. Nasedněte do loďky, která nás poveze tropickým rájem. Robert Taraba už během vysoké školy odešel studovat do norského Trondheimu, kde si zamiloval celou Skandinávii. I proto se do severských zemí vrací každý rok a neustále objevuje nová místa. Cestování není pouze jeho vášní, ale i prací, jelikož už více jak čtyři roky provádí lidi po celém světě. Bez svého fotoaparátu se nepohne ani na krok, aby na svých fotografiích uchoval kouzlo výjimečných míst. Start: 20:30 hod.