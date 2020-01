Prvním divadelním představením biodivadla Napříč.cz v roce 2020 bude lyrická jednohubka Slunce svítí i v noci! Inscenace vymykající se z běžného repertoáru Napříč potěší poetické duše a muzikální nadšence. Hlavními protagonisty jsou tři ptáci - Gluk, Bel a Tikanura. Je také možné, že to vůbec nejsou ptáci, ale lidé a jen to nevědí. Těchto rolí se zhostí Tomáš Hůsek, Jan Scheuer a Veronika Troppová. "Inscenací prolétne také Boening 737," slibuje autor a režisér Robert Král. Krom toho je představení provázeno původní hudbou Zdeňka Filipce a sopránem Daniely Vaškové. S ohledem na poetiku divadla Napříč jde o dramaturgický titul nezvykle melancholický. Jak říká jeden z diváků: "Napříč hraje lyriku, to je pravej punk!"