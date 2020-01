České korunovační klenoty na dosah

Unikátní výstava představuje mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a původního žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se pomyslně po čtyřech stoletích objeví v původním kompletu.

S příběhem klenotů se pojí osudy 22 korunovaných vladařů. Ty jsou představeny exponáty ilustrujícími období jejich vlády (ukázka Řádu zlatého rouna, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště, replika Pražského Jezulátka a další).

Otevírací doba:

út – ne: 10 – 16.30 (posl. vstup)

Vstupné:

dospělí 150 Kč, senioři a VŠ studenti 120 Kč, SŠ studenti 90 Kč, ZŠ žáci – děti do 15 let 80 Kč, MŠ děti od 4 do 6 let 40 Kč; příplatek za výklad pro skupiny od 25 os.: 15 Kč. Rezervace pouze pro skupiny od 20 os.