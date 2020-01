Název výstavy odkazuje ke všedním momentům, které kvůli jejich subtilnosti a „nepatrnosti“ málokdy zaznamenáváme nebo lehko přehlížíme. Skrze 8 mikropohádek o imaginárních dialozích mezi subjekty a objekty, můžeme naslouchat zvučení nově uvědomělých předmětů a přemýšlet, jak moc je důležité, aby na nás ostatní mysleli a cenili si nás.

Minami Nishinaga / I'll give brownie points to something like Čert 180 g, Loupák pes 60 g, or perhaps bez omáčky