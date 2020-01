Jiří Bielicki / Vznášet se a chvět v siločarách přitažlivosti

Výstava představuje Jiřího Bieleckého v dialogu s Daliborem Chatrným, Stanislavem Kolíbalem, Jiřím Hilmarem a Janem Wojnarem.

U příležitosti 20 let od úmrtí severomoravského umělce a člena Klubu konkrétistů Jiřího Bieleckého připravuje Muzeum města Brna retrospektivní průřez jeho tvorbou. Zdůrazní především tvůrčí oblast druhé poloviny 60. let a počátku 70. let, kterou reprezentují záznamy kouřem na podkladové ploše – tzv. kouřovky, a prostorové objekty – tzv. gravitabily.