Dracula a ti druzí

Putovní výstava o krvavé historii, která představí smyšlené bytosti, ale zejména reálné postavy z dávné minulosti toužící po lidských šťávách.

O tom, že nejznámější upír je hrabě Dracula, nebude určitě nikdo pochybovat. Jeho příběh byl několikrát zfilmován a šlechticův hrad v rumunské Transylvánii dodnes patří k nejnavštěvovanějším památkám celého Balkánu. Ovšem málokdo tuší, že jako literární předloha mohla tvůrci Draculy - Bramu Stokerovi posloužit jihočeská kněžna Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu, s jejímž tajemným osudem vás výstava také seznámí.

Střední Evropa byla všeobecně bohatá na upírství. Už gotické kroniky zmiňují několik zásadních případů, se kterými se také seznámíte na našem upírském hřbitově. Renesanční monstrum Alžběta Báthory známá jako Čachtická paní se ráda koupala v krvi svých obětí, Karlštejnská paní Kateřina Bechyňová z Komárova v polovině 16. století umučila nejméně 14 poddaných. Pozdější upírské šílenství v dobách baroka, během kterého se překopal kdejaký obecní hřbitov i lesní hřbitůvek, musela rázně zastavit až samotná císařovna Marie Terezie.

Na výstavě se dozvíte jak upíra rozpoznat a hlavně jak se proti němu chránit. Kdy použít cibuli a kdy česnek, co provádět s kuchyňskou solí, z jakého dřeva bude nejlepší vyrobit naostřený kůl, kterým upírovi probodnete srdce a jestli chodí upíři sát i za bílého dne…? A co teprve vlkodlak – bestie z Gévaudanu.

Pokud si budete chtít rozšířit své znalosti ještě více, připojte se k věhlasnému upírobijci Van Helsingovi, který mnoho let zkoumal prostředky, jakými se lze upírů zbavit navždy. Společně s ním probádáte typy upířích zubů a dozvíte se, v kolika podobách je možné upíra potkat! Seznámíte se také s vampýrskými legendami na základě dobových kronik a jiných dokumentů. Připomeneme i pověst o zámeckém správci ze Žďáru Aloisi Ulrichovi, který se lidem zjevoval i po své smrti a musel být znovu usmrcen.

„Kromě poutavých textů budou na výstavě prezentováni upíři ve stylizovaných scénách (např. starobylý hřbitov plný vampýrů, přepadení upírem v ložnici, napadení vlkodlakem ad.). Figury vypadají velice věrohodně. Nechtěli jsme ponechat náhodě žádný detail, takže postavy mají skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty včetně účesů. Speciálně pro tuto výstavu také vznikly multimediální ´pohyblivé´ obrazy, které vystraší úplně každého návštěvníka - před očima se totiž promění zprvu idylický portrét ve strach nahánějící bestii“ upřesnil kurátor výstavy Mgr. Petr Lukas.

Výstava, která je určena pro všechny zvídavé a rády se bojící návštěvníky, měla v roce 2016 premiéru v Letohrádku Mitrovských v Brně a následně putuje po českých a moravských památkách a muzeích.